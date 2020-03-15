Опубликовано видео с места стрельбы в Люблино

Опубликовано видео с места стрельбы неизвестного по двум девушкам. На кадрах зафиксировано место инцидента. Можно увидеть угол дома, окна и дорожку, на которой, предположительно, стояли девушки.

Инцидент произошел на юге-востоке столицы, в Люблино. Мужчина произвел выстрелы по двум девушкам, которые через громкоговоритель приглашали покупателей зайти в магазин женской одежды на распродажу.

По предварительной информации, громкие звуки настолько надоели жителям, что они даже вызывали к уличным промоутерам полицейских. Но ситуация не менялась. Предполагается, что стреляли из окна одного из соседних домов. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Жизни пострадавших девушек ничего не угрожает.