В Сербии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич ввел в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции, которая была экстренно организована в воскресенье.

«На основании Конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьера мы приняли решение о введении чрезвычайного положения», - приводит ТАСС слова президента.

Александр Вучич добавил, что начиная с воскресенья, 15 марта, Сербия начала «войну с невидимым противником». Он высказал надежду, что страна должны победить вирус.

Ранее в воскресенье указом президента Казахстана было введено в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса. Также было принято решение об усилении охраны особо важных государственных объектов, ограничении режима работы магазинов и торговых центров.