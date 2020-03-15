Россия и Турция провели первое совместное патрулирование трассы M-4 в Сирии

Россия и Турция провели первое совместное патрулирование участка трассы М-4 в Сирии. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке. Воздушное патрулирование выполняется силами армейской авиации с аэродрома Камишлия.

В Идлибской зоне деэксалации, где с 6 марта введен режим прекращения огня, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано. Вместе с тем террористы «Джебхат-ан-Нусра»* шесть раз открыли огонь в провинциях Идлиб и Латакия.

В республике продолжается работа по оказанию помощи мирному населению. За прошедшие сутки ЦПВС проведено две гуманитарные акции, выдано 725 продовольственных наборов. Медицинская помощь оказана 212 сирийским гражданам.