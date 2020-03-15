Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Россия и Турция провели первое совместное патрулирование трассы M-4 в Сирии

Анна Касаткина
22:02 15.03.2020
В республике продолжается работа по невоенному разрешению конфликта и оказанию помощи мирному населению.
Россия и Турция провели первое совместное патрулирование трассы M-4 в Сирии
© Фото: Juma Muhammad globallookpress

Россия и Турция провели первое совместное патрулирование участка трассы М-4 в Сирии. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке. Воздушное патрулирование выполняется силами армейской авиации с аэродрома Камишлия.

В Идлибской зоне деэксалации, где с 6 марта введен режим прекращения огня, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано. Вместе с тем террористы «Джебхат-ан-Нусра»* шесть раз открыли огонь в провинциях Идлиб и Латакия.

В республике продолжается работа по оказанию помощи мирному населению. За прошедшие сутки ЦПВС проведено две гуманитарные акции, выдано 725 продовольственных наборов. Медицинская помощь оказана 212 сирийским гражданам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.03.2020, 12:26
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе был сокращен из-за провокаций бандформирований
Дата15.03.2020, 06:31
Всевидящее око: кто защищает государственные интересы России в космосе
Дата15.03.2020, 13:34
Завершающие игры еврокубков UEFA могут пройти в формате «финал четырех»
Дата13.03.2020, 17:46
В Воронеже приступили к активной фазе сборки агрегатов для Ил-114-300
Дата15.03.2020, 20:18
Кровавые миллиарды: как в Швейцарии десятилетиями прятали деньги беглых фашистов
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
22:02 В стране и мире
Россия и Турция провели первое совместное патрулирование трассы M-4 в Сирии
12:26 В стране и мире
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе был сокращен из-за провокаций бандформирований
11:39 В стране и мире
Военные России и Турции приступили к первому совместному патрулированию трассы М-4 в сирийском Идлибе
09:39 В стране и мире
Военная полиция России прибыла к месту сбора для совместного патрулирования с Турцией в Идлибе
22:22 В стране и мире
В Идлибе заработал совместный с Турцией координационный центр для прекращения огня
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:41 В стране и мире
Число умерших от коронавируса во Франции возросло до 120
22:58 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы в Люблино
22:50 В стране и мире
Посол США: Трамп приветствовал идею Путина созвать саммит большой «пятерки»
22:25 В стране и мире
В Сербии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
22:13 В стране и мире
В Москве неизвестный произвел выстрелы в двух девушек
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пьяный дебошир устроил драку с полицейскими в Домодедово
Видео
Ловкие и смелые: игры двух ярко-желтых харз в парке «Земля леопарда» попали на видео
В Чили обнаружили уникальный советский автомобиль
Видео
Оружие НАТО, диверсии США и наркоторговля: о чем рассказал перешедший на сторону боевиков экс-полковник САР
Видео
Назло болезни: исполнение гимна Италии жителями карантинного Милана попало на видео
Видео
Юный «шеф»: в Москве усадивший маленького сына за руль таксист попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.