В Москве неизвестный произвел выстрелы в двух девушек

В Москве, в воскресенье, 15 марта, мужчина расстрелял из пневматического пистолета двух девушек, которые возле магазина женской одежды через громкоговоритель приглашали покупателей на распродажу. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.

По предварительной информации, неизвестный открыл огонь из окна одного из соседних с магазином домов. Промоутеры работали возле ТЦ около недели и успели надоесть местным жителям громкими звуками.

Известно, что из-за постоянной работы громкоговорителя, к девушкам даже вызывали наряд полиции. Но ситуация не менялась. На данный момент сообщается, что жизни пострадавших промоутеров ничего не угрожает. На месте происшествия работают полицейские и устанавливают все детали инцидента.