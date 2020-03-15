Изоляция и закрытые границы: как изменил жизнь европейцев коронавирус

По последним данным, в Италии число зараженных коронавирусом достигло 24,7 тысяч человек. От болезни погибло более 1,8 тысячи пациентов. Страна по количеству заболевших находится на втором месте после Китая. Поэтому в Италии действует режим чрезвычайного положения: запрещены массовые мероприятия, не работают музеи и театры, закрыты магазины, рестораны и парикмахерские. Из дома можно выйти только по особым случаям: на работу, в магазин за продуктами, в аптеку или к врачу.

В городах организованы блокпосты, полицейские проверяют прохожих. И если человек не сможет объяснить причину выхода на улицу, то его могут оштрафовать или посадить под арест.

Итальянцы запасаются продуктами впрок, в основном зубной пастой, мукой и полуфабрикатами. Теперь в супермаркет можно заходить по несколько человек, соблюдая дистанцию около метра. Очереди в магазины стоят на улице, перед входом покупателям дают перчатки. По информации властей, перебоев с продовольственными товарами нет.

В Италии до 3 апреля введен запрет на всю коммерческую деятельность. В туристическом бизнесе страны занято около 40% населения. Именно эти люди сейчас более остальных страдают от эпидемии. Туристический сезон еще толком не начался, а уже оказался на грани срыва.

«Даже если представить, что к маю у нас в Италии все наладится, то в других европейских странах - не факт. Из-за эпидемии люди остались без работы, а это значит, что летний отдых они просто не смогут себе позволить», - рассказала глава Ассоциации гидов Палермо Марина ди Гристина.

Итальянские врачи предупреждают, если не соблюдать предписания властей по карантинным мерам, то инфицированных станет в разы больше. В этом случае доктора просто перестанут справлять с потоком поступающих больных.

«Если не соблюдать предписанные ограничения, то зараженных станет больше, а мы уже сейчас работаем на пределе. Еще чуть-чуть, и нам медикам придется выбирать, кого спасать в первую очередь. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет», - объяснил медик скорой помощи больницы Пьяченца Давиде Бастони.

В среду глава МИД Италии договорился со своим коллегой из Китая о помощи. КНР отправит самолет с медицинским оборудованием, масками, защитной одеждой и аппаратами для вентиляции легких. Также в Италию прилетела команда китайских медиков.

«К нам приехали 9 первоклассных специалистов – профессоры, врачи и исследователи. Они привезли нам бесценный опыт, наработанный на передовой сражения с коронавирусом в Китае, который сейчас очень важен для нас» - рассказал президент Итальянского Красного Креста Франческо Рокка.

В Европе, вслед за Италией, Францией и Германией, другие страны также начали вводить карантинные меры, закрывать границы. Президент Трамп объявил в стране чрезвычайное положение и ввел временный запрет на авиасообщение с государствами Евросоюза.

«Цель социального дистанцирования – лишь замедлить распространение вируса, чтобы ваша национальная система справилась с эпидемией. Я буду честен, карантин – не панацея, он не сможет остановить пандемию сам по себе», - пояснил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По данным на 15 марта, общее число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 161 тысячу человек. Погибли от COVID-19 6,2 тысячи человек. Сумели победить смертельное заболевание более 76 тысяч пациентов.