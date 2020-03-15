Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу
Возглавит рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин.
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главам регионов, на территории которых был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в рабочей группе. Возглавить ее поручено мэру Москвы Сергею Собянину.
В России, согласно последним данным, зарегистрировано 63 случая заражения COVID-19. За минувшие сутки выявлено четыре случая заболевания.