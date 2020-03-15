В Роспотребнадзоре предупредили об опасности передачи коронавируса через наличные деньги

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции. После их использования необходимо не трогать лицо и сразу мыть руки, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени», - говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирус может прожить на бумажном носителе три-четыре дня, на пластиковом - до девяти дней. Банкноты Банка России перед передачей кредитным организациям выдерживаются в хранилище в течение двух недель, однако не все они попадают сразу в банки, предупреждают в Роспотребнадзоре.

При использовании банкомата рекомендуется соблюдать осторожность при наборе пин-кода. Наиболее безопасными считаются бесконтактные платежи. В ведомстве также посоветовали регулярно протирать смартфоны дезинфицирующими средствами.