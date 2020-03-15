Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило количество случаев в КНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило количество случаев в КНР, сообщает ТАСС.
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Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило количество случаев в КНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило количество случаев в КНР, сообщает ТАСС.
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