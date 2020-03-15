Минобрнауки рекомендовало вузам организовать удаленное обучение
Начиная с 16 марта организовать дистанционное обучение для студентов порекомендовали российским вузам в целях профилактики нераспространения коронавируса. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«Начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что не позднее 18 марта будет опубликован список онлайн-курсов для бесплатного использования студентами для самостоятельного освоения образовательных программ.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным органам управления образования усилить в школах и детсадах санитарно-эпидемиологический контроль и предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение.