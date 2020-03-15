Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тысячу

Число зараженных новым типом коронавируса за пределами Китая за последние сутки увеличилось более чем на 9,7 тысяч человек. Общая цифра превысила отметку в 61 тысячу. Об этом говорится в коммюнике Всемирной организации здравоохранения.

По информации ВОЗ, инфекция зафиксирована в 135 странах мира, включая заморские территории. Число скончавшихся за 24 часа выросло на 424 человека и достигло 2199.

В самом Китае, где и произошла вспышка COVID-19, за сутки было зарегистрировано только 18 случаев инфицирования и 14 смертей. Общее число зараженных в КНР, по данным ВОЗ, составляет 81021, от вируса скончались 3194 человека.