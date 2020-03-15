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Путин рассказал о влиянии на экономику РФ западных санкций

Тамара Астапенкова
19:55 15.03.2020
Российский лидер высказал мнение о том, как к ограничительным мерам относятся в России.
Путин рассказал о влиянии на экономику РФ западных санкций
© Фото: kremlin.ru, pixabay

Владимир Путин рассказал о санкционной политике Запада по отношению к России. В интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» российский президент также высказал мнение о том, как к ограничительным мерам относятся в РФ и насколько они влияют на экономику страны. Очередная часть проекта выйдет в понедельник, 16 марта.

Ранее, Владимир Путин рассказывал о том, что США долгое время вводят множество санкций против России, преследуя собственные интересы, в том числе и в деле контроля над украинской стороной. Он также заявил, что Соединенные Штаты пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.

В интервью Путин добавил, что в данном вопросе речь идет и о средствах, затрачиваемых Москвой на транзит газа в Европу по украинской территории. При этом президент отметил, что Россия, несмотря на это, остается заинтересованной в транзите.

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