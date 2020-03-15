«Аэрофлот» приостановит рейсы в несколько европейских столиц

Компания «Аэрофлот» приостановит рейсы в еще несколько городов Европы, включая столицы государств. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Так, временно приостановлены рейсы из Москвы в Варшаву, Вену, Прагу, Цюрих, Копенгаген, Осло, Вильнюс, Таллин и Кишенев. Сообщение также ограничат с Франкфуртом и Мюнхеном, Салониками и Барселоной. Кроме того, самолеты не будут летать в Ташкент, Бухару, Самарканд в Узбекистане.

Ограничение будет действовать около месяца. Ранее из-за коронавируса полеты в Европу прекратила компания «Уральские авиалинии».