Минпромторг сообщил, что ритейлеры начали создавать запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов, закрытия продовольственных магазинов из-за распространения коронавируса не ожидается, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», - сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что мониторят ситуацию на потребительском рынке, учитывая опыт в зарубежных странах. Если в некоторых магазинах могут быть пустые полки, то это связано не с отсутствием товаров, а со спецификой его выкладки, заверили в Минпромторге.

В ведомстве посоветовали осознанно подходить к покупке товаров, не забывать о сроках годности и не закупаться впрок.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции на территории страны и поручил главе Минпромторга доложить о ситуации в отрасли.