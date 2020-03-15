В Подмосковье коронавирус выявили у гражданина Венесуэлы

В Московской области коронавирусную инфекцию нового типа выявили у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Один новый случай, зафиксированный сегодня, – это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», - написал он на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что контакты с теми, кто прибыл из Европы, сейчас являются основной угрозой распространения заболевания.

Всего в Подмосковье, отметил Воробьев, восемь подтвержденных случаев заболевания, еще по семи - диагноз предварительный.

За прошлые сутки в России выявили еще четыре случая заражения COVID-19. Общее число заболевших в стране составляет 63 человека.