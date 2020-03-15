В Гидрометцентре объяснили из-за чего выпал снег в столице

В Московский регион пришли холодные массы с севера, поэтому в субботу в столице выпал снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода была, 7-9 градусов со знаком плюс, что очень необычно. Поэтому, когда к нам начали поступать вчера холодные массы с севера, то этот фронт был очень острым, потому что различие в температурах составляло минимум 10 градусов», - пояснил метеоролог РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что в течение двух часов холодные массы сменились теплыми, что привело к быстрому перемещению воздушных масс по фронтальному разделу.

«Они мгновенно остывают, на высоте 1,5 тысячи метров температура была уже 13 градусов, а на 3 километрах было уже 20. И там происходила конденсация водяного пара, и он мгновенно превращался в снег и выпадал на землю», - рассказал Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящую неделю. По предварительному прогнозу, днем ожидаются плюсовые температуры, ночью - отрицательные. К выходным ожидается очередное похолодание.