Хладнокровие и точный расчет: почему России удастся достойно выйти из нефтяного кризиса

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и российский министр энергетики Александр Новак в Вене не смогли прийти к единому решению о том, как управлять добычей нефти в условиях падения спроса на энергоресурсы. Однако, уверены эксперты и сам российский лидер Владимир Путин, страна переживет этот период турбулентности спокойно.

Россия заключила сделку с ОПЕК в 2016 году и больше трех лет честно играла по его правилам. Но неожиданно 6 марта - вопреки всем договоренностям - Саудовская Аравия выставила ультиматум: нужно уменьшить добычу черного золота на 1,5 млн баррелей в сутки, иначе Эр-Рияд наводнит рынок дешевой нефтью. Россия предлагала продлить действующее соглашения, чтобы не будоражить рынки. Компромисса не получилось.

«Было бы правильно сохранять добычу на тех уровнях, которые достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили но, к сожалению, наши партнеры с нашим предложением не согласились», - комментировал Александр Новак.

Не успел его самолет приземлится в Москве, а Эр-Рияд уже сообщил, что увеличил добычу и разослал по всему миру прайсы с новыми демпинговыми ценами. Это вызвало хаос на мировых рынках - нефть упала до рекордных 33 долларов за баррель.

«Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, то, что произошло, было обычным ультиматумом и даже шантажом.

«Однако начиная с „путинских“ времен никому не удавалось брать Россию на шантаж. Не удастся и далее. Это не тот способ, которым можно добиваться цели», - заявил он.

Варианты плавного выхода из сделки с ОПЕК+ прорабатывались уже давно. За пару дней до саммита в Вене президент России Владимир Путин собрал нефтяников на совещание во «Внуково-2» - разговор шел о падении цен на углеводороды.

Эксперты говорят, что происходящее сейчас на нефтяных рынках напоминает игру: у кого быстрее сдадут нервы. Но позиция Москвы предельна сбалансирована - экономика страны к турбулентности готова. Россия сохранила и рынки сбыта, и рабочие места, не пришлось закрывать скважины - напротив, принято решение нарастить добычу.

В бюджете заложена цена нефти в 42 доллара за баррель. Если будет выше, вырученные средства пойдут в Фонд национального благосостояния, если нет, то фонд готов компенсировать потери в случае низких котировок.

«Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной, конкурентной борьбе», - сказал Путин.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, все социальные обязательства, в том числе, национальные проекты будут выполнены даже при цене 25-30 долларов за баррель - «нефтегазовая игла» уходит в прошлое.

«Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы в полном объеме выполним те задачи, которые поставлены президентом в послании», - подчеркнул он.

У России действительно есть «финансовая кубышка», позволяющая госбюджету оставаться в игре даже при сильных нефтяных штормах. Это и золотовалютные резервы, которые превысили $570 миллиардов, и Фонд национального благосостояния с 10 триллионами рублей.

«У нас профицитный федеральный бюджет. Россия смогла накопить большие резервы. С точки зрения краткосрочной устойчивости Россия в состоянии пережить два и три года нефтяных цен ниже нынешних, даже без необходимости жестко урезать бюджет», - объяснил доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

В России то, что рынки лихорадит, можно понять только взглянув на табло с курсами валют. При этом скупать ни доллары, ни продукты, ни технику никто не торопится.

Ритейлеры говорят, что за последние годы благодаря импортозамещению страна почти не зависит от зарубежных товаров и основные продукты почти на 100 процентов производятся в России.

Выход же из сделки саудитов скорее импульсивен: бюджет Саудовской Аравии сверстан с расчетом на нефть по цене 80 долларов. Теперь страна предлагает ее всем желающим по 25 долларов. В Эр-Рияде сразу после срыва переговоров ОПЕК неспокойно - арестованы три высокопоставленных члена королевской семьи, в том числе родного брата короля. Их обвиняют в госизмене.

«Саудовская Аравия сейчас пытается блефовать, еще больше сбивать цены. Но это тоже краткосрочный период, поскольку он связан с тем, что саудовцам нужны деньги на их программу модернизации, которую объявил их наследный принц Махамед», - объяснил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Честно следуя условиям соглашения ОПЕК и сокращая добычу, Россия, по сути, дарила прибыль производителям американской сланцевой нефти. Заокеанские партнеры при этом не стеснялись использовать энергетические рычаги для политического давления. Яркий пример - «Северный поток-2». Теперь российское судно-трубоукладчик вынуждено идти под прикрытием боевых кораблей.

«Постоянно вводятся санкции в отношении России. И против "Северного потока – 1" они же боролись, теперь так же борются против "Северного потока – 2". Главный побудительный мотив, предлог введения санкций против "Северного потока – 2" заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Санкции нужно снять тогда с "Северного потока". А если санкции останутся, остается только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе», - сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп из-за океана традиционно назначает виновных.

«Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ - причина падения рынков», - заявил он на своей странице в Twitter.

На американской бирже невиданное даже во времена Великой депрессии падение. Только за эту неделю акции американских компаний по добыче сланцевых нефти и газа рухнули: Occidental Petroleum - 44%, EOG - на 35%. Маленькие игроки как Parsley просели больше чем на 50%. Добыча сланца процесс трудоемкий – она становится убыточной даже при 50 долларах за баррель, а цены просели до 30. Сланцевые компании теряют миллиарды долларов и не в состоянии даже платить за аренду земли.

«Здесь как раз игра в долгую, она будет направлена на то, чтобы американские сланцевые компании ушли с рынка, поскольку себестоимость их нефти достаточно высокая. Они очень сильно закредитованы и в среднесрочной перспективе они не выдержат этой ситуации», - отметил Барабанов.

Падение цен на черное золото прогнозировалось и началась задолго до провала переговоров ОПЕК. Коронавирус повлиял и на Уолл-Стрит. Эпидемия перекинулась на фондовые рынки: из 30 процентов, на которые просела нефть, 20 - по вине короновируса. Из-за него экономика планеты уже потеряла пять триллионов долларов. Один из крупнейших игроков на рынке – Китай - до сих пор на осадном положении.

«Ситуация называется идеальным штормом, когда сочетается несколько негативных новостей. Понятно, что основная причина падения спроса - коронавирус. Панические прогнозы идут один за одним, ситуация далека от разрешения», - пояснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Любой антикризисный менеджер знает, что хладнокровие и точный расчет в периоды финансовой турбулентности - самый дорогой товар. У России и у россиян, как показывает ситуация, его гораздо больше, чем у остальных игроков.