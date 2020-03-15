«Все расставил на свои места»: Володин раскрыл подробности о выступлении Путина по правкам в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал предысторию приезда Владимира Путина на пленарное заседание 10 марта, на котором рассматривались поправки в Конституцию.
Напомним, в этот день депутаты предложили несколько новых и ключевых изменений в законопроект о поправках. Но главным событием дня стало предложение Валентины Терешковой обнулить президентский срок после принятия поправок в Основной закон страны.
По словам Вячеслава Володина, предложение Терешковой решили рассмотреть на консультации с главами думских фракций, а также проинформировать об этом российского президента. После чего спикер ГД позвонил Владимиру Путину.
«Сразу позвонили. Эти поправки - я просто рассказал. Владимир Путин принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам все расставил на свои места», - рассказал Володин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
Президент РФ, выступая перед парламентариями 10 марта, заявил о возможности обнуления президентских сроков при условии, что люди за это проголосуют. Путин добавил, что он за сменяемость власти, которая необходима для развития страны.