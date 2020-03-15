SpaceX не смогла запустить 60 микроспутников

В воскресенье, 15 марта, американская компания SpaceX не смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками сети Starlink, которые предназначались для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. Об этом сообщили в Twitter компании.

«Сегодня, когда таймер обратного отсчета достиг нуля, сработало стандартное прерывание запуска при большой мощности двигателя», - говорится в сообщении.

Старт с мыса Канаверал (штат Флорида) был назначен на 09.22 по времени восточного побережья США (16.22 по московскому времени). Но за несколько секунд до запуска, старт был прерван.

Трансляция велась в прямом эфире. По информации компании, у ракеты-носителя не найдены повреждения. Следующая дата запуска будет объявлена позднее.

Напомним, что сеть Starlink предполагает вывод на орбиту множества малых спутников, благодаря которым доступ в Сеть появится у жителей отдаленных и труднодоступных районов. Первая ступень ракеты-носителя использовалась для вывода аппаратов на околоземную орбиту четыре раза.