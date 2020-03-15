Грузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса

Грузия временно закрывает границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничение начинает действовать с 16 марта.

Новые правила обсудили во время телефонного разговора специальный представитель по связям с РФ Зураб Абашидзе и российский сенатор Григорий Карасин.

«Решение не будет применяться к гражданам РФ и Грузии, которые желают вернуться на родину», - уточняется в сообщении на сайте правительства Грузии.

Ранее въезд для граждан России и Украины закрыла Австрия. Запрет начинает действовать с 17 марта.