Минобороны начало проверку по факту выстрела Ми-8 за пределы безопасной зоны аэродрома в Чите
Инцидент произошел при обслуживании 23-мм авиационной пушки.
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Министерство обороны РФ проводит проверку по факту выстрела вертолета Ми-8 за пределы аэродрома «Черемушки» в Чите. Рассматривается вопрос о компенсации причиненного ущерба.
Вертолет произвел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома 14 марта. Инцидент произошел при обслуживании 23-мм авиационной пушки на земле.
Командование воинской части взаимодействует в местными властями по вопросу компенсации причиненного ущерба, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.