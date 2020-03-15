В Ростуризме предложили разрешить туристам менять даты и место поездки в течение года

Ростуризм предложил туроператорам предоставлять клиентам возможность переносить даты поездки или менять направление путешествия в течение года в связи с распространением каронавируса. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства.

«Перенос сроков совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха), на удобные для туриста даты в течение года, сохранив денежные средства у туроператора», - говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует туроператорам предоставлять возможность замены направления, не меняя даты поездки. Если ситуации будут требовать иных решений, то должны учитываться интересы обеих сторон.

Ранее в Ростуризме дали путешественникам рекомендации, как вернуть деньги за туры или билеты. Если в отношении страны не действует режим угрозы безопасности для туристов, то клиент может расторгнуть договор «в связи с существенным изменением обстоятельств». Если страна включена в список государств с опасной эпидемиологической обстановкой, то турист вправе потребовать расторжение договора.