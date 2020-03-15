Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло до 63 человек
© Фото: ТРК "Звезда"
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на четыре человека - до 63, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло до 63 человек
© Фото: ТРК "Звезда"
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на четыре человека - до 63, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В ДPУГИХ CMИ
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