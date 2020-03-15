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СМИ сообщили о тайном приезде Яценюка в маске в больницу

Тамара Астапенкова
16:12 15.03.2020
Пресс-секретарь бывшего премьер-министра потребовала от журналистов не сеять панику.
СМИ сообщили о тайном приезде Яценюка в маске в больницу
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com Globallookpress

На Украине появилась информация, что бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка доставили в одно из медучреждений Киева в обессиленном состоянии.

Сообщается, что Яценюка привезли на личном автомобиле к черному входу поликлиники. Он долго не выходил из машины, на его лице была медицинская маска. По информации портала «Обозреватель», политика вели от авто до здания клиники, придерживая под руки. Охранник бывшего премьер-министра также был в медицинской маске.

Пресс-секретарь Арсения Яценюка заявила, что распространенная информация только домыслы и спекуляция. Она потребовала СМИ не сеять панику.

«С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ», - написала пресс-секретарь в Facebook.

По ее словам, Яценюк проходил плановые процедуры, которые не имеют ничего общего с диагностикой вирусных заболеваний.

Ранее СМИ распространили информацию, что бывший премьер-министра Украины намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.

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