Поезда в Калининград будут следовать без остановок в Литве

Поезда в Калининградскую область через Латвию продолжат курсировать. При этом они больше не будут делать остановки на территории прибалтийской республики.

«Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме», - говорится на сайте Российских железных дорог.

Поезда будут следовать без посадки и высадки на станциях Кяна, Вильнюс, Кибартай.

Ранее железнодорожное сообщение с Латвией приостановили для предотвращения распространения коронавируса. Ограничение начинает действовать с 17 марта.