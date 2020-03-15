Греция закрывает пляжи и горнолыжные курорты
Такое решение принял премьер-министр государства для борьбы с коронавирусом.
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Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис заявил, что принял решение закрыть все пляжи и горнолыжные курорты страны в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Только что я отдал распоряжение закрыть все организованные пляжи и горнолыжные курорты», - написал премьер в своем в Twitter.
Руководитель греческого кабмина при этом подчеркнул, что обстановка носит серьезный характер и требует «ответственности от всех».
Ранее Олимпийский комитет Греции решил отменить эстафету олимпийского огня на территории страны из-за угрозы распространения COVID-19.