Главы правительств России и Белоруссии обсудили меры по нераспространению коронавируса

В воскресенье, 15 марта, состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя правительства Белоруссии Сергея Румаса, сообщила пресс-служба белорусского правительства. В ходе разговора стороны обсудили меры по предотвращению распространения коронавируса.

«В ходе разговора российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции», - заявили в пресс-службе белорусского правительства.

Стороны также обсудили вопрос о транзитном перемещении граждан и осуществлении грузоперевозок в ситуации, связанной с коронавирусом.

Ранее глава российского правительства поручил вице-премьерам организовать работу Координационного совета по коронавирусу при кабинете министров. В совет должны войти оперативный штаб по борьбе с COVID-19, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, представители регионов и все заинтересованные лица.