В Гидрометцентре рассказали о погоде на предстоящей неделе

В начале следующей недели днем столбики термометров будут подниматься до +5 градусов, ночью температуры будут отрицательные. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ожидается, что в понедельник днем температура будет колебаться от +2 до +4 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться от -7 до -9 градусов, по области до -12.

«Во вторник и среду днем ожидается +2 до +5 градусов, ночью 0 до - 3 градусов. В четверг дневная температура повысится до +8 градусов, ночью прогнозируется от 0 до +2 градусов», - приводит RT слова Вильфанда.

По предварительным прогнозам, к концу следующей недели ожидается очередное похолодание. Ночью в субботу столбики термометров могут опуститься до -6 градусов, днем температура будет около 0 градусов.

«Но я хотел бы сразу предупредить, что говорить о морозах не стоит, потому что только сегодня и завтра температура приблизится к своим многолетним значениям. То есть тем значениям, которые характерны и свойственны для европейской территории страны», - дополнил синоптик.

По словам Романа Вильфанда, необычной нужно считать температуру, превышающую норму на 10-12 градусов. Температурный рекорд был зафиксирован за 140 лет метеонаблюдений, когда 7 марта столбики термометров поднялись до +9 градусов. Метеорологи утверждают, что такая повышенная температура воздуха - событие довольно редкое.