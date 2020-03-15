Море огня: разрушительный взрыв на нефтепроводе в Нигерии сотряс целый город

В Нигерии полыхает участок нефтепровода. Сильнейший пожар стал следствием взрыва в пригороде крупного населенного пункта Лагоса – Абул-Адо. Взрыв был такой силы, что его ощущали люди, находящиеся на удалении 15 километров, сообщает местная телекомпания TVC News.

Несколько ближайших жилых домов рухнули, под обломками могут находиться люди, сообщают представители спасательных служб. В эти минуты на месте происшествия продолжается сильнейший пожар, спасатели заняты ликвидацией последствий возгорания.

На месте работают представители полиции, которым предстоит установить причину произошедшего. Территория ЧП оцеплена, проезд за линию ограждения запрещен.