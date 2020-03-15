Минстрой предложил новый порядок взыскания долгов за ЖКХ

Минстрой направил в российское правительство предложение по введению особого порядка взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Предлагается освободить организации ЖКХ от обязанностей указывать индентификаторы ответчика при обращении в суд, если организации такими данными не располагают.

С 1 апреля вступают в силу нормы, по которым в исковом заявлении в суд необходимо будет указывать индентификатор ответчика. Речь идет о паспортных данных, номере водительского удостоверения, ИНН или СНИЛС.

Ведомство также рассматривает возможность получать управляющим компаниям или ресурсным организациям сведения о потребителях через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), пишет «Российская газета».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минстрою и Минфину проработать вопрос модернизации ЖКХ в малых городах. Он также призвал региональные власти уделять им больше времени и внимания.