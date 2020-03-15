В Пензе госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
С 16 марта в регионе вводится режим повышенной готовности.
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В Пензе госпитализировали человека с подозрением на коронавирус. Пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Проводятся необходимые карантинные и санитарно-эпидемиологические мероприятия, сообщили в правительстве региона.
С 16 марта на территории Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Массовые мероприятия будут ограничены, рассматривается вопрос о продлении школьных каникул. В детских садах усилят профилактические и контрольные меры.