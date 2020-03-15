Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьерам организовать работу Координационного совета по коронавирусу при кабинете министров. Адресованное Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

«Организовать и обеспечить функционирование Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ», - значится в тексте документа.

Напомним, в совет войдут оперативный штаб по борьбе с инфекцией, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, а также представители регионов и все заинтересованные лица. Мишустин также распорядился усилить контроль в пунктах пропуска, на вокзалах и аэропортах, и ограничить массовые мероприятия.