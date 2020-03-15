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Мишустин поручил вице-премьерам организовать работу Координационного совета по коронавирусу

Егор Левин
14:10 15.03.2020
Обеспечить функционирование совета предстоит Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко.
Мишустин поручил вице-премьерам организовать работу Координационного совета по коронавирусу
© Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьерам организовать работу Координационного совета по коронавирусу при кабинете министров. Адресованное Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

«Организовать и обеспечить функционирование Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ», - значится в тексте документа.

Напомним, в совет войдут оперативный штаб по борьбе с инфекцией, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, а также представители регионов и все заинтересованные лица. Мишустин также распорядился усилить контроль в пунктах пропуска, на вокзалах и аэропортах, и ограничить массовые мероприятия.

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