Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов позиции ополченцев ДНР

Позиции бойцов самопровозглашенной Донецкой Народной республики в районе Белой Каменки подверглись гранатометному и зенитному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. В результате провокации два ополченца получили ранения, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что действия бойцов 128-й бригады ВСУ противоречат Минским соглашениям и достигнутым договоренностям о прекращении огня на линии соприкосновения.

«В результате обстрела противника получили ранения два защитника республики. Оперативными действиями наших медиков им была оказана квалифицированная помощь», - цитирует РИА Новости заявление представителя Народной милиции.

Власти ДНР отметили, что соблюдают Минские соглашения и остаются приверженцами мирного разрешения конфликта.

«Тем не менее, мы оставляем за собой право адекватно реагировать на выходки и провокации противника», - добавил представитель Народной милиции ДНР.

Жители юго-востока Украины отказались признавать итоги государственного переворота в стране в 2014 году и заявили о самоопределении и создании Донецкой и Луганской народных республик. Официальный Киев начал против них военную операцию. По приблизительным данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.