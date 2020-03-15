Власти Австрии запретили въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

Власти Австрии закрыли въезд в страну гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании. Ориентировочная дата начала работы ограничения - 17 марта.

Как заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, причиной закрытия въезда стало распространение коронавирусной инфекции. Вместе с тем, с той же даты прекратят свою работу рестораны по всей стране. Доставка продуктов, еды и супермаркеты продолжат работать в обычном режиме.

По данным РИА Новости, австрийские власти планируют закрыть аэропорты для авиасообщения с несколькими странами, в числе которых находится и Россия, в 00.00 часов 17 марта.

Ранее в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» сообщили о прекращении курсирования международных поездов между Россией, Украиной и Молдавией. Запрет вступает в силу с 17 марта из-за ситуации с коронавирусом. О прекращении действия ограничений и возобновлении железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно.