В Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о введении на территории страны чрезвычайного положения из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

По данным национального Минздрава, в Казахстане зафиксированы восемь случаев инфицирования. Все больные изолированы и получают необходимую терапию, заявили в ведомстве.

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут (05.00 мск) 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут (04.00 мск) 15 апреля 2020 года», - говорится в тексте документа, опубликованного президентской пресс-службой.

В этой связи, правительством Казахстана принято решение об усилении охраны особо важных государственных объектов, ограничении режима работы магазинов и торговых центров, запрете на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

Профильным ведомствам поручено организовать проведение масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, правительству поручено обеспечить запрет на въезд иностранных граждан на территорию Казахстана, за исключением дипломатических работников.