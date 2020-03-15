Главный внештатный терапевт Минздрава призвала не пытаться вылечить ОРВИ и грипп алкоголем

Главный внештатный терапевт Минздрава России дала рекомендации при заболевании ОРВИ и гриппом. Член-корреспондент РАН и доктор медицинских наук Оксана Драпкина посоветовала ни в коем случае не употреблять во время болезни алкоголь.

«Его основная составляющая - ацетальдегид - имеет очень большое негативное влияние на организм. Алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления», - заявила терапевт.

Драпкина отметила, что прием даже небольших доз алкоголя может привести к неблагоприятным последствиям, так как повышение давления снижает уровень отдельных нутриентов, что не способствует процессу выздоровления и нарушает работу основных функций организма.

«Я уже не говорю о том, что алкоголь является очень мощным иммуносупрессором, то есть серьезно ослабляет иммунитет. Трудно переоценить роль иммунной системы в победе над инфекционными, в том числе вирусными заболеваниями», - подытожила Драпкина.

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