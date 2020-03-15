Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе был сокращен из-за провокаций бандформирований

Протяженность маршрута первого совместного российско-турецкого патруля на автодороге М-4 была сокращена из-за провокаций террористов. Участники незаконных бандформирований пытались использовать мирных жителей, в том числе женщин и детей, в качестве «живого щита».

Для того, чтобы избежать возможных инцидентов с невольным участием гражданского населения, координационный центр принял решение сократить продолжительность работы, сообщает Минобороны России.

Турецкой стороне было предоставлено дополнительное время для нейтрализации радикалов и обеспечения безопасного следования колонны военной полиции по трассе М-4.