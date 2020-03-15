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Трое россиян заразились коронавирусом, не выезжая за границу

Ян Брацкий
12:24 15.03.2020
Вирусологи определяют круг общения выявленных больных и помещают их в карантин.
Трое россиян заразились коронавирусом, не выезжая за границу
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Трое россиян, из числа инфицированных коронавирусом, заразились им на территории РФ, а не выезжая за ее пределы. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Все они контактировали с заболевшими, которые вернулись из заграничных поездок.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время все госпитализированные находятся в изолированных боксах, результаты их анализов подтверждены лабораторным путем, все получают необходимое лечение.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 9 - в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт-Петербурге, 1 в Калининградской области, 2 в Кемеровской области.

Ранее стало известно, что в Москве выписали из больницы 51 пациента с ОРВИ или имевшего контакты с больными коронавирусом. Все они содержались в лечебном учреждении в Коммунарке, где в данный момент остаются еще 312 человек.

Об этом сообщил журналистам главный врач больницы Денис Проценко. По его данным, 17 пациентов из 312 имеют положительные результаты теста на коронавирус. В критическом состоянии нет ни одного, один с улучшением - в реанимации.

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