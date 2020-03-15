В РЖД сообщили о временном прекращении курсирования поездов Россия - Латвия. Железнодорожное движение закрывается в связи с уведомлением ГАО «Latvijas Pasts».

Сообщается, что ограничения начнут действовать 17 марта с целью предупредить распространение коронавирусной инфекции. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Как сообщает российская компания, неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

Ранее в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» сообщили о прекращении курсирования международных поездов между Россией, Украиной и Молдавией. Запрет вступает в силу с 17 марта также из-за ситуации с коронавирусом.