«Сейчас отправимся в Москву»: пассажиры Costa Magica дождались возвращения на родину

Российский турист, путешествующий на круизном лайнере Costa Magica, сообщил «Звезде» о том, как разворачиваются события со всеми его пассажирами. По словам Михаила Нефедова, продолжается высадка туристов в разных странах, а он уже ожидает возвращения домой.

«Мы добрались до аэропорта. Нам выделили специальный терминал, чтобы мы не контактировали с обычными пассажирами. Сейчас заберем багаж и отправимся в Москву», - заявил мужчина.

Напомним, у нескольких пассажиров круизного лайнера выявили коронавирус. Корабль причалил к острову Мартиника в Карибском море, где инфицированных передали медикам. На тот момент оставшимся туристам запретили покидать лайнер, но спустя некоторое время ситуация улучшилась.