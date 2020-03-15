РЖД прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией из-за коронавируса

В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» сообщили о прекращении курсирования международных поездов между Россией, Украиной и Молдавией. Запрет вступает в силу с 17 марта из-за ситуации с коронавирусом.

«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов», - цитирует РИА Новости заявление пресс-слыжбы ФПК.

Сообщается, что о прекращении действия ограничений и возобновлении железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что РЖД временно приостанавливает сообщение Москвы с Берлином и Парижем. Такое решение принято в связи с закрытием ж/д движения через Польшу из-за распространения коронавируса. Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.