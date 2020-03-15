В ВОЗ объяснили высокий процент смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович объяснила причины большого количества погибших от коронавируса в Италии. По ее мнению, причина в том, что болезнь не удалось вовремя распознать. Люди не понимали, что они больны и продолжать вести привычный образ жизни, распространяя инфекцию.

В настоящее время, по словам представителя ВОЗ, на Апеннинах коронавирус диагностирован у 17 тысяч человек, более 1 тысячи скончались.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться», - рассказала в интервью «РБК» Вуйнович.

Еще одной причиной высокой летальности является возраст населения страны, так как коронавирус особо опасен для пожилых людей, которых в Италии довольно много. Среди возрастной категории 80+ смертность от инфекции нового типа достигает 14%, отметила Вуйнович.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается город Ухань провинции Хубэй. Несмотря на принятые меры и введенный карантин, сдержать эпидемию в пределах КНР не удалось.

Сейчас коронавирус распространился более чем в 100 странах, им заражены свыше 140 тысяч человек, более пяти тысяч скончались. Учитывая скорость распространения и тяжесть последствий, ВОЗ была вынуждена объявить о пандемии.