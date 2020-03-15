«Большой первый шаг»: в больнице в Коммунарке рассказали об успехах в лечении коронавируса

В Москве выписали из больницы 51 пациента с ОРВИ или имевшего контакты с больными коронавирусом. Все они содержались в лечебном учреждении в Коммунарке, где в данный момент остаются еще 312 человек.

Об этом сообщил журналистам главный врач больницы Денис Проценко. По его данным, 17 пациентов из 312 имеют положительные результаты теста на коронавирус. В критическом состоянии нет ни одного, один с улучшением - в реанимации.

«Вчера выписали 51 больного, либо снятых с прилетевших рейсов, либо госпитализированных из дома. У всех имелись симптомы - они болели и находились в зоне риска. Все прошли наблюдение с положительной динамикой и получили отрицательные результаты мазков на коронавирус. Это достаточно большой первый шаг в лечении этой болезни», - заявил Проценко.

Напомним, городская клиническая больница № 40 в Коммунарке принимает пациентов с признаками острой респираторной инфекции или пневмонии, прибывших из стран с напряженной эпидемиологической ситуацией.