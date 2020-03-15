Пьяный дебошир устроил драку с полицейскими в Домодедово

В аэропорту Домодедово пьяный пассажир, прилетевший из-за границы, устроил дебош. Мужчина повздорил с пограничниками и решил выяснить отношения на месте. Для пущей убедительности нетрезвый турист избавился от одежды.

«По прибытии на место вызова сотрудников транспортной полиции, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оголив торс словестно конфликтовал с представителем пограничной службы», - рассказала «Звезде» начальник отдела информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО Елена Бабанова.

Появление транспортных полицейских скандалиста нисколько не смутил и он продолжил отстаивать свою правоту, несмотря на многократные попытки успокоиться и перевести беседу в конструктивное русло уже в дежурной части.

«Гражданин ответил отказом, после чего в его отношении была применена физическая сила», - добавила Бабанова.

Доставленный в дежурную часть словоохотливый гражданин оказался жителем Москвы 1983 года рождения. В его отношении был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».