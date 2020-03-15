В Мурманской области на коронавирус проверяют 49 рыбаков

В Мурманской области на наличие коронавируса проверяют рыбаков, которые прибыли из Норвегии. Всех их - 49 человек, включая водителей - затем поместят на карантин.

В оперативном штабе под председательством губернатора Мурманской области сообщили, что на КПП Борисоглебск в санитарной зоне находятся два автобуса с рыбаками.

«По результатам первичных исследований, проведенных в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий, все здоровы», - отмечается в сообщении штаба.

Ни у одного человека, находящегося в автобусе, нет симптомов респираторного заболевания. Рыбаков и водителей отправят на двухнедельный карантин в целях предотвращения завоза вируса.

Напомним, что в Норвегии число зараженных COVID-19 превысило 990 человек. В России официально зарегистрировано 59 заболевших.