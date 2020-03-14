В Москве объявили о свободном посещении школ из-за коронавируса. Соответствующий Указ издал мэр столицы Сергей Собянин. В документе говорится о том, что начиная с понедельника 16 марта, родители детей могут сами принимать решение о посещении занятий.

«С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», - сообщил Собянин на своем личном сайте.

Для детей, родители которых приняли решение временно забрать своих детей из школы, администрации учебных заведений должны обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Это возможно благодаря сервису электронной школы.

При этом обычные занятия в школах не будут прерываться и дети смогут посещать уроки в обычном режиме, добавил мэр столицы. Режим свободного посещения учебных заведений в Москве будет действовать до особого распоряжения.