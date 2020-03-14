Под грифом «Cosmic»: рассекреченный российский разведчик рассказал, как добывал секреты НАТО

Получение документа НАТО, содержащего в себе данные высшей степени секретности «Cosmic» было «сверхцелью» недавно рассекреченного разведчика-нелегала, Героя России Юрия Шевченко.

По его словам, в 1963 году, сразу после успешного окончания Московского архитектурного института, он был направлен в Высшую разведывательную школу.

«Уже тогда я в совершенстве знал немецкий язык, имел специальность военного переводчика. Я прошел основной двухгодичный курс, он был нужен мне, чтобы не только в совершенстве освоить свое будущее дело, но и сформулировать для себя сверхзадачу, главную цель своей деятельности на посту разведчика», - рассказал ветеран СВР в интервью официальному изданию российского исторического общества журналу «Воронцово поле».

После этого, по признанию Шевченко, он начал думать о достижении этой цели и через какое-то время согласился на предложение работать разведчиком-нелегалом.

«Я никогда ни от чего не отказывался и решил: раз поступило такое предложение, значит, руководство знает, как сделать из меня "иностранца". Раз так, то я обязательно им стану, ведь это кратчайший путь к достижению моей сверхцели - документу с грифом "Cosmic"», - добавил Шевченко.

На протяжении сорокалетней карьеры разведчика Юрий Шевченко неоднократно добивался поставленных целей и задач, в том числе добывал секретную документацию НАТО. Активную деятельность за рубежом Шевченко прекратил в 2001 году, после чего был переведен на работу в Центр. За заслуги перед Отечеством разведчик был награжден многочисленными орденами и медалями.