География заражения: почему ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения неофициально назвала Европу центром пандемии коронавируса. Число заболеваний на ее территории способно за день превысить пиковые данные КНР.

Это особенно ощущается в Испании, где на полках магазинов практически ничего не остается; закрываются выставки, общественные места, в Мадриде закрыли королевский дворец.

В Италии, чтобы не падать духом, поют песни и играют музыку - другого в условиях ситуации с распространением заболевания дано. Между тем, в городе Кодоньо - «мекке» европейского коронавируса - ни одного нового случая заражения за последнее время не выявлено.

Первые четыре случая заболевания подтвердили в Уругвае; в Люксембурге и Эквадоре появились первые жертвы смертельного вируса; от коронавируса умерла тетя знаменитого ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Европы в Страсбурге не состоится, штаб-квартира ООН перешла на удаленную работу, Эйфелева башня закрылась на неопределенный срок, свои двери закрыл и Лувр.

В Соединенных Штатах на глазах пустеют магазины. Товары продаются не более двух штук в одни руки, но раскупаются все равно молниеносно, даже в продуктовых Голливуда. Президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, Россия с 16 марта вводит ограничение на авиасообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией. Российские перевозчики смогут выполнять лишь прямые рейсы в столицы. На данный момент уже начали действовать «вывозные» рейсы, доставляющие россиян из стран Европы, в первую очередь, из Германии и Испании. Авиакомпании будут выполнять их как минимум до 19 марта.

Одновременно с этим поднялась паника на туристическом рынке. Ограничение авиасообщения вкупе со множественными аннулированиями броней может привести к вероятному банкротству. Процесс ухода туроператоров с рынка уже начался.