Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

География заражения: почему ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Егор Левин
Алексей Казанников
09:20 14.03.2020
Коронавирус не оставил ни одного белого пятна на карте мира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press, Globallookpress

Всемирная организация здравоохранения неофициально назвала Европу центром пандемии коронавируса. Число заболеваний на ее территории способно за день превысить пиковые данные КНР.

Это особенно ощущается в Испании, где на полках магазинов практически ничего не остается; закрываются выставки, общественные места, в Мадриде закрыли королевский дворец.

В Италии, чтобы не падать духом, поют песни и играют музыку - другого в условиях ситуации с распространением заболевания дано. Между тем, в городе Кодоньо - «мекке» европейского коронавируса - ни одного нового случая заражения за последнее время не выявлено.

Первые четыре случая заболевания подтвердили в Уругвае; в Люксембурге и Эквадоре появились первые жертвы смертельного вируса; от коронавируса умерла тетя знаменитого ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Европы в Страсбурге не состоится, штаб-квартира ООН перешла на удаленную работу, Эйфелева башня закрылась на неопределенный срок, свои двери закрыл и Лувр.

В Соединенных Штатах на глазах пустеют магазины. Товары продаются не более двух штук в одни руки, но раскупаются все равно молниеносно, даже в продуктовых Голливуда. Президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, Россия с 16 марта вводит ограничение на авиасообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией. Российские перевозчики смогут выполнять лишь прямые рейсы в столицы. На данный момент уже начали действовать «вывозные» рейсы, доставляющие россиян из стран Европы, в первую очередь, из Германии и Испании. Авиакомпании будут выполнять их как минимум до 19 марта.

Одновременно с этим поднялась паника на туристическом рынке. Ограничение авиасообщения вкупе со множественными аннулированиями броней может привести к вероятному банкротству. Процесс ухода туроператоров с рынка уже начался.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.03.2020, 03:41
СМИ: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Дата13.03.2020, 18:25
Прикрыть авиагруппу и перехватить цели: в Липецком авиацентре прошли масштабные учения ВКС
Дата13.03.2020, 18:07
Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия полностью готова к Евро-2020
Дата13.03.2020, 17:46
В Воронеже приступили к активной фазе сборки агрегатов для Ил-114-300
Дата13.03.2020, 09:35
Снайперская дуэль: как советские «зайцы» уничтожали немецких стрелков в боях за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
09:20 В стране и мире
Видео
География заражения: почему ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
08:28 В стране и мире
Видео
Одышка и поражение органов: названы последствия коронавируса
08:00 В стране и мире
Телеведущая Жанна Бадоева не может покинуть США из-за коронавируса
07:42 В стране и мире
Врачи назвали наиболее благоприятные условия для распространения коронавируса
07:07 В стране и мире
Эр-Рияд на две недели остановил авиасообщение с другими странами
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:47 В стране и мире
Под грифом «Cosmic»: рассекреченный российский разведчик рассказал, как добывал секреты НАТО
09:20 В стране и мире
«Синий экран смерти»: пользователи Windows жалуются на сбои после обновления системы
08:33 В стране и мире
Видео
Куски корпуса и выбитые стекла: первые кадры с места ДТП с автобусом в Турции
08:28 В стране и мире
Видео
Одышка и поражение органов: названы последствия коронавируса
07:37 В стране и мире
Видео
В Турции 44 человека получили травмы в ДТП с автобусом
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Приключения Мэри Поппинс: актрису Андрейченко задержали в Мексике
В Роспотребнадзоре рассказали, как улучшить качество сна
Том Хэнкс сообщил о своем состоянии впервые после заражения коронавирусом
Опубликован клип на песню, с которой Little Big выступят на Евровидении
Видео
Воспарил над дорогой: очевидцы на Урале сняли катающегося на моноколесе священника
Видео
Лапы, морды и хвосты: массовая драка обезьян в опустевшем из-за коронавируса Таиланде попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.