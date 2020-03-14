«Синий экран смерти»: пользователи Windows жалуются на сбои после обновления системы

Пользователи Windows 10 жалуются на «синий экран смерти» после установки актуального обновления. Кроме этого, по некоторым данным, система не позволяет запускать Windows в безопасном режиме.

В отдельных случаях, во время длительной установки обновления происходит очистка рабочего стола, жалуются пользователи.

Компания Microsoft представила патч КВ4540673 10 марта. Как отмечает издание Windows Latest, спустя некоторое время начали поступать жалобы на проблемы с работой персональных компьютеров и ноутбуков.