В МИД России усомнились в стремлении Австралии найти истину в деле МН17

Заявления официальных лиц Австралии по поводу начала в Нидерландах суда о причинах крушения рейса МН17 на юго-востоке Украины в 2014 году ставят под вопрос стремление Канберры к установлению истины.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на совместное выступление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра иностранных дел Марис Пэйн о начале судебных разбирательств.

«В заявлении, в частности, делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями Гааги и Канберры об "ответственности России как государства за ее роль в крушении самолета, выполнявшего рейс МН17". Тем самым у аудитории может создаться впечатление, что именно эта тема и является предметом трехсторонних консультаций, что не соответствует действительности», - заявила Захарова.

Дипломат с сожалением отметила, что виновные в этой трагедии уже назначены, а все расследование и судебное разбирательство являются передергиванием фактов.

Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. В Нидерландах пытаются обвинить в случившемся Россию, демонстрируя в качестве доказательств фотографии и сообщения из социальных сетей.

При этом предоставленные в 2018 году выводы Минобороны России о том, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ, международное следствие игнорирует.