Куски корпуса и выбитые стекла: первые кадры с места ДТП с автобусом в Турции

Опубликованы первые кадры с места ДТП с автобусом в Турции. В ролике хорошо видны многочисленные сильные повреждения, полученные транспортом при столкновении.

Сильнее всего пострадала передняя часть автобуса: лобовое стекло потрескалось по всей площади, бампер, крыло и часть капота оторвались от корпуса. Также от удара выбило несколько пассажирских стекол и деформировало кузов.

Напомним, ДТП, в котором пострадали 44 человека, произошло на трассе Аксарай - Адана: двигаясь в темное время, автобус столкнулся на шоссе с прицепом. После удара транспорт выкатился с проезжей части.